Vida Urbana Em Palmas, praias e balneários passam a ser administrados por comitê gestor Comitê é formado por seis secretarias e órgãos municipais

As praias fluviais e os balneários de Palmas passam a ser gerenciados de forma intersetorial por meio do Comitê Gestor das Praias Fluviais e Balneários do Município (CGPB). O comitê foi instituído por meio do decreto municipal nº 2.154 e é formado por seis pastas da administração pública, que possuem atribuições e responsabilidade acerca dos equipamentos públicos d...