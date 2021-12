Vida Urbana Em Palmas, obras asfálticas estão parcialmente paralisadas pelo grande volume de chuvas Precipitações registradas desde outubro são superiores às registradas nos mesmos meses do ano passado e impactam serviços de terraplanagem, drenagem pluvial e pavimentação

Com o acumulado de precipitações superior ao mesmo período do ano passado em Palmas, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seisp) informou que reduziu as frentes de trabalho em grandes obras asfálticas da capital. As fortes chuvas ocorridas nas últimas semanas e o encharcamento do solo fizeram com que as obras de drenagem, rejuvenescimento asfáltico e s...