Vida Urbana Em Palmas, idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos podem buscar dose de reforço Capital abre 17 unidades neste sábado, 11, para dar andamento à vacinação

Idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos podem ter acesso à dose de reforço contra a Covid-19 em Palmas a partir deste sábado, 11. Para o público, o agendamento já está aberto no site Vacina Já, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) para 17 Unidades de Saúde da Família (USFs), por meio do endereço eletrônico. A terceira dose está preconizada pelo Ministério da Saúde.&...