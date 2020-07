Nas últimas 24 horas o Tocantins confirmou 573 novos casos e 11 mortes por Covid-19, conforme o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgado nesta quinta-feira, 23. Os números representam um novo recorde de registros em um único dia.

Esses novos diagnósticos divulgados nesta quinta ocorreram em 62 cidades tocantinenses, sendo que somente Palmas teve 166 e Araguaína 55, seguida de Porto Nacional com 47 e Gurupi com 37 confirmações. No caso dos novos óbitos confirmados para Covid-19, são de residentes de nove cidades, sendo dois casos em Palmas e dois em Araguaína.

Com esses novos números, a pandemia da Covid-19 no Tocantins, em seus 130 dias, já chega ao número de infectados contabilizou 19.423 casos em 133 municípios. O número indica uma incidência de 1.292,74 diagnósticos por 100 mil habitantes, conforme os dados da SES.

No período ainda ocorreram 326 óbitos de pacientes que não resistiram às complicações da doença. Atualmente, conforme a SES, são 6.892 pacientes ativos, estão ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar. Os demais 12.205 infectados com a Covid-19 já estão recuperados. Os números representam em porcentagem, 35,4% de ativos e 62,8% de curados.

Mortes

As 11 novas mortes confirmadas são pessoas entre 41 e 90 anos, sendo cinco mulheres e seis homens. Confira os dados divulgados pela SES desses casos:

Homem de 73 anos, residente de Tocantínia, com hipertensão e diabetes, faleceu no Hospital Osvaldo Cruz em Palmas. Mulher de 31 anos, residente de Palmas, faleceu no dia faleceu no Hospital Geral da cidade. Homem de 41 anos, residente em Palmas, faleceu no Hospital Geral da cidade. Homem de 78 anos, residente em Palmeirante com hipertensão. Mulher de 90 anos, residente de Couto Magalhães, faleceu no Hospital Dom Orione em Araguaína. Mulher de 81 anos, residente de Guaraí, com doença pulmonar obstrutiva crônica, no Hospital Dom Orione em Araguaína. Homem de 81 anos, residente de Tocantinópolis, com hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica, faleceu no Hospital Dom Orione em Araguaína. Homem de 62 anos, residente de Gurupi, com hipertensão e diabetes, faleceu no Hospital Regional de Gurupi. Homem de 65 anos, residente de Alvorada, faleceu no Hospital Santa Thereza em Palmas. Mulher de 59 anos, residente de Araguaína, com hipertensão e diabetes, faleceu no Hospital Regional da cidade. Mulher de 80 anos, residente de Araguaína, no Hospital Regional da cidade.

Novos casos

Já sobre os novos casos de pacientes infectados com a doença são: Palmas (166), Araguaína (55), Porto Nacional (47), Gurupi (37), Augustinópolis (28), Dianópolis (21), Tabocão (18), Xambioá (13), Formoso do Araguaia (12), Miracema do Tocantins (11), Wanderlândia (11), Esperantina (10), Sampaio (10), Pedro Afonso (9), Pau D'Arco (8), Alvorada (7), Ananás (7), Araguaçu (7), Tocantinópolis (7), Paraíso do Tocantins (6), Santa Fé do Araguaia (5), Araguanã (4), Colinas do Tocantins (4), Goiatins (4), Itacajá (4), Nazaré (4), Tocantínia (4), Aguiarnópolis (3), Guaraí (3).

Além das cidades de Aparecida do Rio Negro (2), Aragominas (2), Babaçulândia (2), Bandeirantes do Tocantins (2), Caseara (2), Chapada da Natividade (2), Filadélfia (2), Lagoa da Confusão (2), Lagoa do Tocantins (2), Miranorte (2), Palmeirante (2), Pequizeiro (2), Rio da Conceição (2), Santa Maria do Tocantins (2), Santa Terezinha do Tocantins (2), Aliança do Tocantins (1), Angico (1), Barrolândia (1), Bernardo Sayão (1), Brejinho de Nazaré (1), Buriti do Tocantins (1), Carrasco Bonito (1), Goianorte (1), Itaporã do Tocantins (1), Jaú do Tocantins (1), Lajeado (1), Maurilândia do Tocantins (1), Nova Olinda (1), Peixe (1), Riachinho (1), Santa Rosa do Tocantins (1), São Bento do Tocantins (1) e São Valério (1).