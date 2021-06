Vida Urbana Em nova decisão, Justiça determina que Estado regularize oferta de dieta especial em hospitais Juiz intima o secretário estadual de Saúde a comprovar a regularização e a disponibilidade de estoque para um período mínimo de seis meses

Nesta terça-feira, 29, a Justiça Estadual proferiu nova decisão que obriga o Estado a regularizar a oferta de dieta especial destinada aos pacientes da rede pública de hospitais. A determinação é com base na ação do Ministério Público do Tocantins (MPTO), enviada à Justiça promotora de Justiça Araína Cesárea D’Alessandro, que aponta a falta, principalmente, da alimentação e...