Vida Urbana Em nota de repúdio, ABJD exige cuidadosa investigação e chama chacina em Miracema de circo de horror “Repudiamos a intensificação da política criminosa de extermínio por “vingança”, com indícios de justiçamento e requintes de barbárie, completamente à margem da lei”, afirmou um trecho da nota

A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia - Núcleo Tocantins (ABJD-TO) publicou uma nota de repúdio sobre a chacina em Miracema do Tocantins, ocorrida na madrugada do último sábado, 4. Na ocorrência houve a morte de um sargento da PM e mais outras seis pessoas. “Repudiamos a intensificação da política criminosa de extermínio por “vingança”, com in...