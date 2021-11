Vida Urbana Em Missa de Finados, balões são soltos em lembrança as vítimas da Covid-19 de Paraíso do Tocantins Moradores lotaram o Cemitério Bom Jesus durante celebração religiosa

Um mar de balões rosas e cinzas, em formato de coração, preencheu o céu de Paraíso do Tocantins na manhã desta terça-feira, 2, que é lembrado o Dia de Finados. A soltura dos balões ocorreu durante a solenidade de celebração religiosa em lembranças aos entes queridos que faleceram e reuniu centenas de pessoas no Cemitério Municipal Bom Jesus. O momento foi or...