Vida Urbana Em menos de 5 meses, TO registra 52 casos de estupro; maioria deles ocorre nos finais de semana Palmas é a cidade com maior número de estupros neste ano, 12 no total, depois Araguaína, com 9 registros de ocorrências desta natureza

Desde o dia 1° de janeiro deste ano até a última quarta-feira, 11, o Tocantins 52 casos de estupro. Os meses que registraram mais casos foram janeiro e março, 14 em cada um deles. Os dados, informados no portal de estatísticas da Secretaria da Segurança Pública (SSP) e levantados pelo Jornal do Tocantins, apontam que Palmas é a cidade com maior número de est...