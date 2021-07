Vida Urbana Em menos de 24h, suspeito de invadir loja e furtar mais de 40 relógios é preso em Dianópolis Relógio, celulares e caixas de som levados também foram recuperados

Em menos de 24 horas, a Polícia Civil recuperou mais de 40 relógios furtados de um estabelecimento comercial de Dianópolis. A ação ocorreu na noite desta terça-feira, 6, e terminou com a localização e prisão do suspeito do crime, um homem de 44 anos. Conforme a PM, ao ser acionada sobre o furto em uma loja no setor Novo Horizonte já começou as buscas pelo s...