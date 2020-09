Nesta segunda-feira, 14, moradores de Colinas do Tocantins relataram que desde a última sexta-feira, 11, a cidade tem passado por problemas no abastecimento de água. De acordo com os relatos, em meio ao período de estiagem e de temperaturas elevadas, muitos bairros da cidade ficaram totalmente desabastecidos, o que causou transtorno aos moradores.

Os moradores reclamam da empresa responsável pelo abastecimento, a BRK Ambietal, e da falta de informações precisas sobre o reestabelecimento do serviço. “Está um caos. Estamos sem água desde sexta-feira (11) e toda vez que a gente liga na BRK eles só falam em previsão. E a previsão era que seria reestabelecido às 11h30 desta segunda-feira (14). Depois passou para sete horas da noite e agora passou um carro anunciando que só vai ser reestabelecido na madrugada de terça-feira (15). E gente sem água no bairro todo. Somos mais ou menos 600 famílias passando por isso. Isso só nesse bairro, mas a cidade toda está um caos.”, explica Joelma Santos, que reside no bairro Aeroporto 1.

A mulher trabalha com alimentação e tem tido dificuldade na preparação dos alimentos desde que o problema começou. “Eu trabalho com alimentação a partir de casa, faço conserva, carne de porco em lata, linguiça caseira. Estou com uma lista de clientes para hoje e não tem como fazer. Tem demanda que era para sábado (12) e ainda não foi feita.”, relata Joelma.

A mesma situação passa Franciele Alves, que tem um restaurante em casa, no bairro Aeroporto 1 e trabalha com marmita. “Não trabalhei sábado, nem domingo e nem hoje, por conta da situação. Na sexta ainda consegui trabalhar pegando água dali e daqui. Mas hoje, por exemplo, tive que tomar banho no córrego. A situação é complicada, além dos prejuízos, a gente tem criança em casa também.”, disse a mulher, que estima ter perdido cerca de 100 vendas desde que o problema começou.

OAB-TO

A situação na cidade fez com que a OAB Tocantins, através da subseção de Colinas do Tocantins, enviasse ao superintende do Procon-TO, Walter Nunes Viana Júnior, um ofício que pede que o órgão tome providência junto a BRK Ambienta, devido ao alto número de reclamações dos moradores.

“A má prestação de serviços para com os consumidores é evidente, sendo tal problema encontrado em todos os setores da cidade de forma recorrente, tendo se agravado neste último final de semana”, diz parte do o texto do documento, que tem data desta segunda-feira, 14.

BRK

Em imagens de conversas enviadas ao Jornal do Tocantins pelos moradores, é possível verificar que a empresa relatou que o serviço seria restabelecido de forma total até o fim da noite de domingo, 13. Procurada pela reportagem, A BRK Ambiental disse que o problema com o abastecimento começou no sábado, 12, por uma falha elétrica que danificou um equipamento do sistema de abastecimento.

Segundo a empresa, durante a recuperação do abastecimento um novo problema acabou detectado na noite de domingo, 13, e isso voltou a prejudicar a distribuição de água na cidade.

“O reparo emergencial já ocorreu e, neste momento, a distribuição de água está em recuperação gradual com áreas mais baixas sendo abastecidas e, em seguida, áreas mais altas. Em razão do período de estiagem, com o consumo maior em razão das altas temperaturas, a normalização completa deverá ocorrer até a madrugada desta terça-feira (15).”, diz a nota enviada pela empresa.