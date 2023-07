Vida Urbana Em meio a questionamentos sobre atuação nos presídios, governo revoga cessão de policiais penais Juiz Allan Martins dá 48 h para Governo fornecer relação de presos e policiais penais de cada presídio e a relação dos transferidos para resolver falta de contingente na unidade prisional em Palmas

O secretário-chefe da Casa Civil do governo Wanderlei Barbosa (Republicanos), Deocleciano Gomes Filho, começou a cumprir a decisão do juiz da 4ª Vara Criminal e de Execuções de Palmas, Allan Martins Ferreira, e revogou a cessão de policiais penais para outros órgãos e poderes. No Diário Oficial de quinta-feira, Gomes revogou a cessão de nove policiais penais cedido...