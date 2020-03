Vida Urbana Em Gurupi, caminhão pega fogo após motorista tentar dar a partida Caminhão estava estacionado na Rua 74, no setor Nova Fronteira, por volta das 6 horas

Na madrugada desta sexta-feira, 27, um caminhão pegou fogo no momento em que o motorista tentava ligá-lo em Gurupi, Sul do Estado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. De acordo com a Corporação, o caminhão estava estacionado na Rua 74, no setor Nova Fronteira, por volta das 6 horas. O motorista deu a partida no veículo, mas não funcionou, e logo...