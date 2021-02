Vida Urbana Em entrevista, secretário Edgar Tollini fala sobre vacinação, pacientes do AM e número de mortes Gestor conversou com a CBN Tocantins e fez um pequeno panorama da pandemia no Estado

Com 9.408 doses aplicadas, segundo os dados do Vacinômetro da Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Tocantins aplicou 27,9% das vacinas enviadas aos 139 municípios. Nas últimas semanas, o Estado recebeu do Ministério da Saúde (MS) 60,9 doses de imunizantes - sendo de dois tipos a CoronaVac e a AstraZeneca - e já distribuiu às secretarias municipais de saúde 33.687 vacinas. F...