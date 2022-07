Vida Urbana Em dois anos, casos de dengue crescem mais de 815% e chikungunya 431% no Tocantins Dados mostram incidência de dengue na capital passar da 25ª cidade para a 3ª com maior taxa de ocorrência a cada grupo de 100 mil habitantes

Dados da Secretaria Estadual da Saúde mostram que doenças como dengue e chikungunya encontraram cenário epidemiológico propício para o crescimento sem controle no Tocantins desde o início da pandemia de Covid-19. No primeiro ano do novo coronavírus, em 2020, os casos confirmados da doença passaram de 1.728 para 15.815, número contado somente até o dia 11 de julho ...