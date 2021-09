Vida Urbana Em Divinópolis, homem é preso em flagrante por tentativa de feminicídio Homem feriu esposa com golpes de faca, afirma polícia

Um homem de 44 anos acabou preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra sua própria companheira, na noite desta quarta-feira, 1°, na cidade de Divinópolis do Tocantins, a 121 quilômetros de Palmas. Segundo a Polícia Militar (PM), que realizou a prisão do indivíduo, a corporação foi acionada após a mulher chegar ao hospital com perfurações no corpo,...