Vida Urbana Em dia com mais de 50 mil novos casos de Covid-19, Brasil passa de 172 mil mortes De acordo com os dados coletados até as 20h, a média de mortes nos últimos sete dias é de 517, o que representa um cenário de estabilidade de mortes em relação à média de 14 dias atrás

Com 639 novas mortes pela Covid-19, o Brasil chegou a 172.637 óbitos pela doença. Também foram registrados 52.084 novos casos, elevando para 6.290.160 as infecções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Além dos dados diários do consórcio, o jornal Folha de S. Paulo também mostra a chamada média móvel. O recurso estatístico busca dar uma visão melhor da evo...