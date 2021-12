Vida Urbana Em desdobramento, PF busca identificar mais envolvidos com abuso de criança e adolescente online Ação ocorreu nesta terça-feira e foi chamada de Operação Velar II

Nesta terça-feira, 28, a Operação Velar II cumpriu um mando de busca e apreensão em uma investigação que abuso sexual envolvendo criança e adolescente, via internet. A ação da Polícia Federal ocorreu em Araguaína e é um desdobramento da Operação Velar I deflagrada em outubro que resultou na prisão, em flagrante, de um homem que possuía armazenados aproximadamente 1, 5 mil imagens e vídeos com conteúdo de abuso sexual infantil. Co...