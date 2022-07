Vida Urbana Em crescimento há quatro anos, mortes decorrentes de operações policiais atingem 200% de alta Número passou de 14 para 16 entre 2018 e 2019, subiu para 27 no ano seguinte e fechou em 42 em 2021, segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública

O número de pessoas mortas por policiais militares e civis no estado do Tocantins aumentou 200% no período de 2018 a 2021, correspondente à gestão do ex-governador Mauro Carlesse (Agir) e do ex-secretário de Segurança Pública, Cristiano Sampaio. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública elaborado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e comparados p...