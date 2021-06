Vida Urbana Em clima junino, Gurupi vacina pessoas com mais de 47 anos contra a Covid-19 Também são imunizados outros grupos como trabalhadores da indústria, limpeza, telecomunicações e caminhoneiros; durante a vacinação ocorre também uma campanha de solidariedade com arrecadação de alimentos

Começou nesta segunda-feira, 28, e segue até esta terça-feira, 29, a ação Arraiá da vacinação contra a Covid-19 continua em Gurupi. A iniciativa vacina a população com mais de 47 anos, sem comorbidades, além de pessoas de outros grupos prioritários que ainda não se imunizaram. A ação ocorre no modelo drive-thru no Convenções Mauro Cunha. Conforme a Secretaria Munici...