Vida Urbana Em carta aberta, entidades sociais pedem lockdown de 15 dias na capital e cidades do entorno Documento pede ampliação da vacinação e proteção às comunidades tradicionais e socorro financeiro para pequenas e micro empresas

Uma carta aberta assinada por 34 entidades sociais, ligadas a igreja, a movimentos feministas, acadêmicos e de trabalhadores, endereçada aos gestores de saúde do Tocantins pede a decretação de lockdown (bloqueio total) por 15 dias em municípios da região central do estado para evitar mais contaminação por Covid-19. As entidades pedem o “fechamento de todos os com...