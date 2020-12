Vida Urbana Em Araguatins, telhado de loja e oficina de motos desaba e duas pessoas ficam feridas Ainda não há informações sobre as causas do acidente e vários móveis e produtos tiveram danos

Duas pessoas ficaram feridas após o teto do prédio de uma loja e oficina de motocicletas desabar em Araguatins. O acidente ocorreu nesta segunda-feira, 7, no estabelecimento localizado na Avenida Araguaia, centro da cidade, por volta das 15 horas. Uma das vítimas, identificada como Elesbão Caetano Neto, é o dono do comércio. Conforme o Corpo de Bombeiros, as dua...