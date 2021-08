Vida Urbana Em Araguaína, residência pega fogo e deixa móveis e eletrônicos destruídos Em outro caso, os Bombeiros encontraram um corpo carbonizado em uma casa que pegou fogo em Paraíso do Tocantins; a Polícia Civil prendeu dois suspeitos do assassinato e do incêndio

Pelo menos duas residências pegaram fogo neste fim de semana no Tocantins, conforme o Corpo de Bombeiros. Um dos casos ocorreu no domingo, 22, em Araguaína, quando o proprietário não estava em casa. Já no outro em Paraíso do Tocantins, ainda no sábado, 21, um corpo foi encontrado dentro da residência e duas pessoas acabaram presas pela Polícia Civil suspeitos do assassinato e de causarem o incêndio. Em Araguaína, os sofás, cadeiras, caixa de som, ar-condicionado e o ...