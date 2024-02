Redação Jornal do Tocantins

O motociclista identificado como Ruan Gomes da Costa, de 21 anos, morreu após bater na traseira de um caminhão, na madrugada desta sexta-feira, 16, em Araguaína, localizada na região norte do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), a batida ocorreu por volta de 3h58min, no km 143 da BR-153. O jovem morreu no local. Já o condutor do caminhão não ficou ferido.

Conforme a PRF, a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local do acidente.

A Secretaria da Segurança Pública informou que o corpo da vítima ainda está no IML de Araguaína, e passa por exames de necropsia para ser liberado aos familiares.

Em imagem divulgada pela PRF, é possível ver a moto de cor branca, presa na traseira do caminhão.