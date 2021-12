Vida Urbana Em Araguaína, homem é preso por tentar esfaquear uma pessoa após discussão Vítima e autor estavam em um estabelecimento comercial no Setor Jardim Belo no último sábado, 25

A Polícia Militar (PM) de Araguaína, Norte do Estado, prendeu um homem, de 26 anos, pelo crime de tentativa de homicídio. O caso ocorreu na madrugada de sábado, 25, no Setor Jardim Belo. De acordo com a PM, a equipe foi acionada via Siop e no local onde ocorreu o crime, encontrou um homem de 34 anos, que relatou aos militares que estava em com o suspeito em um est...