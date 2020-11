Vida Urbana Em Araguaína e Gurupi, fortes chuvas causam inundação e prejuízos Inundações ocorreram neste domingo, 23, e Inmet alerta para risco de tempestade em quase todo o Tocantins até esta terça-feira

Neste domingo, 22, registros de fortes chuvas causaram estragos em Araguaína, Norte do Estado, e Gurupi, Sul do Estado. Já para esta segunda-feira, 23, e terça-feira, 24, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para praticamente todas as regiões do Tocantins. Conforme o Corpo de Bombeiros, no domingo, os bombeiros ajudar...