Vida Urbana Em Araguaína, Carreta da Saúde da Mulher oferta exames gratuitos de mamografia e papanicolau Unidade móvel ficará estacionada em frente à UBS do Setor Jardim da Flores, das 8 às 17 horas nesta quinta e sexta-feira

A Carreta da Saúde da Mulher oferecerá nesta semana, exames gratuitos de mamografia e papanicolau para o público feminino, em Araguaína, na região norte do estado. Segundo a Prefeitura do município, a unidade móvel ficará estacionada em frente à UBS do Setor Jardim da Flores, das 8 às 17 horas nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24). Leia também: Tes...