Em alerta vermelho, Araguaína tem alto índice de focos por casa e aplica fumacê em bairros

Em Araguaína, os bairros com maior incidência de casos de dengue recebem aplicação de carro de “fumacê” para conter a proliferação do Aedes aegypti. A medida ocorre como uma das ações de combate após a cidade ficar em alerta vermelho por ter alto índice de focos do mosquito por residência, com 8%. Além disso, a cidade registrou nos dez primeiros dias deste ano, 1...