Vida Urbana Em abril, Tocantins registrou aumento de 57,6% no número de focos de calor Com base nos dados do Inpe, em abril de 2021 eram 85 focos e neste ano foram 134 registros; com chegada do período de seca, preocupação com queimadas começa a aumentar

Com a diminuição das chuvas e a eminencia do período seco, a preocupação com as queimadas aumenta no Tocantins. O Estado registrou 134 focos de calor no mês de abril, conforme os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o que representa um aumento 57,6% em comparação com abril de 2021, quando foram 85 focos. Em relação ao total, o Inpe...