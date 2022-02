Vida Urbana Em 20 dias de vacinação pediátrica, TO tem 4 mil crianças imunizadas com a primeira dose Números do Integra Saúde mostram que 2,6 mil vacinados têm até 9 anos

Com 20 dias do início da vacinação pediátrica contra a Covid-19, o Tocantins imunizou 4.083 crianças entre 5 e 11 anos com a primeira dose, conforme os dados do Integra Saúde da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Até o final da segunda-feira, 7, pelo menos dez crianças nessa idade tinham recebido a segunda ou dose de reforço. Ainda dentro dos números da Saú...