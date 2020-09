Vida Urbana Em 18 anos, Amazônia perdeu área maior que estado de São Paulo, aponta IBGE Biomas brasileiros sofreram redução de área de quase 500 mil quilômetros quadrados entre 2000 e 2018

A Amazônia perdeu uma área equivalente a 270 mil km² entre os anos 2000 e 2018. No período, a maior floresta tropical do planeta viu desaparecer 8% de sua cobertura, substituída, principalmente, por áreas de pastagem. Para efeito de comparação, o tamanho da perda territorial da Amazônia representa, em termos absolutos, o sumiço de um espaço maior do que todo o esta...