Vida Urbana Em 15 dias da operação Resguardo, Polícia Civil atende 165 mulheres vítimas de violência doméstica Balanço aponta ainda 17 prisões e apreensões

A Polícia Civil apresentou nesta segunda-feira, 21, um balanço da operação Resguardo no Estado. A iniciativa é nacional e visa o combate à violência contra a mulher. No Tocantins, mais de 165 mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas e outras 50 medidas protetivas de urgência foram expedidas em 15 dias. Conforme a PM, as ações ocorreram em 24 ...