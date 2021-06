Vida Urbana Em 12 meses, licenças de operacionalização de barragens no Rio Formoso devem ser revisadas Revisão foi estabelecida pela Justiça que determinou que durante as inspeções os serviços de operação deve ser suspensos

Atualizada às 16:09 Em um prazo de 12 meses, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) terá que revisar as autorizações dos licenciamentos ambientais que autorizam a operacionalização de quatro barragens/elevatórias, edificadas ao longo do Rio Formoso. Nesse período, o órgão é obrigado a suspender todas as licenças de operação de barragens inspecionadas pela Justiça,...