Vida Urbana Eletricista é morto a tiros pelo ex-companheiro da namorada em Barrolândia Segundo a Polícia Militar, o crime teria sido motivado por ciúmes e que o homem morreu com um tiro na cabeça. O JTo apurou que a vítima trata-se de Denizio de Borba Moreira

Um eletricista de 29 anos, identificado como Denizio de Borba Moreira, acabou assassinado com um tiro na cabeça na madrugada desta sexta-feira (31), por volta das 5h, em Barrolândia, no centro-oeste do estado. Conforme informações da Polícia Militar (PM), o crime teria sido motivado por ciúmes. O corpo de Denizo foi encontrado ao lado do sofá, com um tiro n...