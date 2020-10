Vida Urbana Educação entrega 27 ônibus escolares para Apaes e escolas agrícolas Veículos são parte do programa Toca Pra Escola e beneficiarão mais de 3,3 mil estudantes

Mais de 3,3 mil estudantes de nove escolas agrícolas e 18 associação de pais e amigos dos excepcionais (Apaes) receberão 27 ônibus de transporte escolar entregues nesta quarta-feira, 14, durante cerimônia no auditório do Palácio do Araguaia, na Capital. Conforme a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), esses veículos são parte do pro...