Educação de Palmas reformula plano e adia volta das aulas para março

Após reunião com gestores educacionais, a Rede Municipal de Ensino adiou o retorno das aulas para março. Inicialmente, as aulas voltariam em 1º de fevereiro, entretanto, devido a reformulação do plano de ação da retomada das aulas que leva em consideração o atual cenário epidemiológico da Covid-19, as aulas começarão em 1º de março. Conforme a Secretaria Munici...