Publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 26, a convocação de mais 400 candidatos aprovados no concurso público da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Com o ato, serão preenchidos os cargos de professores, de coordenadores pedagógicos e de orientadores educacionais.

Conforme divulgado pela Seduc, os candidatos devem realizar o procedimento de posse, em meio digital, no prazo de 30 dias. Ao final da etapa online, o servidor receberá o termo de posse assinado pelo secretário da Administração para ser apresentado na Superintendência Regional de Educação indicada, onde será informado em qual unidade ficará lotado.

De acordo com a pasta, a ordem de lotação será determinada com base na posse e apresentação na superintendência e não seguirá a ordem de classificação.

Esta é a quarta convocação de aprovados no certame. Por meio dos atos anteriores, mais de 3 mil profissionais classificados dentro do quadro de vagas e cadastro de reserva foram chamados.

O edital estabelece que o certame terá prazo de validade por dois anos, contados a partir da data da homologação do resultado final, com possibilidade para ser prorrogado pelo mesmo período.

Sobre o certame

Foram ofertadas 5.242 vagas. A remuneração inicial prevista para o professor da educação básica é de R$ 4.826,20.

As vagas são distribuídas para os cargos de professor regente, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor da educação básica na educação indígena.

A maior quantidade de vagas são para as disciplinas de português e matemática. Mas também tem vagas de outras disciplinas como história, geografia, ciências biológicas, artes, educação física, entre outras.

Em agosto o governo divulgou o resultado com a 1ª lista de aprovados e abriu prazo para a comprovação de títulos.

O resultado final saiu em dezembro, quando a Seduc, em conjunto com a Secretaria de Estado da Administração, deu início ao ato de posse digital.