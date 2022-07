Vida Urbana Eduardo Siqueira visita o pai neste sábado e informa melhora no quadro de saúde do ex-governador Em nota, Eduardo informa que o pai está lúcido, e que hoje caminhou, tomou banho e quer ir pra casa, mas por recomendação médica, precisará aguardar nova avaliação em até 48 horas

A assessoria do deputado Eduardo Siqueira Campos, filho do ex-governador José Wilson Siqueira, divulgou nota no início da tarde deste sábado, 30, que informa sobre o estado de saúde do pai. O ex-governador está internado em um Hospital, desde quinta-feira, 28, com um quadro de pneumonia bacteriana. Conforme a nota, o filho do ex-governador tranquiliza os toc...