Vida Urbana Durante poda de árvore, homem se acidenta no alto e tem fratura exposta e hemorragia na perna Rapaz de 30 anos podava uma árvore quando sofreu o acidente, resultando em fratura exposta na perna

Warley da Silva Cavalcante, 30 anos, sofreu fratura exposta na perna, na manhã de domingo, 13, enquanto cortava os galhos de um pé de manga, no quintal de casa, em Araguaína, região norte do Tocantins. Segundo o Corpo de Bombeiros, quando um dos galhos ruiu sobre sua perna, provocou a fratura enquanto a vítima ainda estava em cima da árvore. Sem ter co...