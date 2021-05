Vida Urbana Durante operação em cidades da região central do TO, duas pessoas são autuadas pelo uso de drogas Forças de Segurança realizaram rondas, blitz e abordagens para averiguação de movimentações suspeitas em Pium, Cristalândia e Lagoa da Confusão

Na noite desta quarta-feira, 26, as forças de segurança do Estado deflagraram uma operação nas cidades de Pium, Cristalândia e Lagoa da Confusão. Na ação foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor de duas pessoas encontradas com uma quantidade maconha. Eles serão autuados pelo uso de entorpecentes. Conforme o Governo estadual, o obje...