Vida Urbana Durante “lockdown parcial” na capital, Prefeitura notificou comércio 87 vezes e multou 19 Balanço aponta ainda mais 53 autos de infração no trânsito entre 6 e 20 de março

Balanço divulgado pela Prefeitura de Palmas nesta terça-feira, 23, último dia de vigência do decreto que impôs “lockdown parcial” em Palmas e restringiu funcionamento do comércio, aponta que a fiscalização notificou 87 estabelecimentos e multou 19 por funcionarem fora das regras do decreto municipal. As multas variam de R$50,00 a R$5.000,00, mas a prefeitura não d...