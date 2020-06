Vida Urbana Dupla suspeita de comprar online R$ 1,4 mil em bebidas alcóolicas com nome de moradora de SP é presa Detenções ocorreram em flagrante quando um dos dois recebia as mercadorias compradas

A Polícia Civil prendeu dois homens, em flagrante, por suspeita de estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica. As detenções ocorreram nesta quinta-feira, 25, por volta do meio dia, em Gurupi, Sul do Estado, e os dois foram levados para a Casa de Prisão Provisória da (CPP) da cidade. Conforme a Polícia Civil, os suspeitos fizeram compras no valor ...