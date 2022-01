Vida Urbana Dupla suspeita de arrombar veículos estacionados para furtar objetos é presa na Capital Suspeitos confessaram os crimes e foram autuados em flagrante por furto qualificado e encaminhados para a Casa de Prisão de Palmas

Dois homens, de 23 e 26 anos, acabaram sendo presos pela Polícia Militar (PM) na tarde da última sexta-feira, 28, pelo crime de furto. Os militares os encontraram com vários objetos que teriam sido furtados de dentro de veículos de Palmas e ainda um simulacro de arma de fogo. De acordo com a PM, uma equipe de Força Tática do 1° Batalhão realizava patrulhamento na qua...