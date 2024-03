Vida Urbana Dupla morre em ação da Polícia Militar em Gurupi Troca de tiros ocorreu no final da tarde desta terça-feira (12). Dyeslei Sales Santos, 24 anos e Marcos Vinicius Oliveira, 29 anos, morreram no local

Dyeslei Sales Santos, 24 anos, e Marcos Vinicius Oliveira, de 29, morreram no final da tarde desta terça-feira (12) durante troca de tiros com equipes da Força Tática. A situação ocorreu entre as Ruas Madri e Nova Fronteira, na cidade de Gurupi, em uma estrada de terra. Segundo informações apuradas pelo JTo, os suspeitos estavam em um carro Toyota/Corolla GLI Fl...