Dois homens armados invadiram uma residência e roubaram R$ 30 mil em joias em Araguaína. O crime ocorreu na noite desta segunda-feira, 6, por volta das 21 horas, no setor Araguaína Sul II. A vítima, um homem de 35 anos, e seus filhos foram rendidos e chegaram a ser trancados dentro do banheiro.

Conforme a Polícia Militar, ao chegar no endereço após a denuncia, a vítima relatou que estava na área de sua residência com seus dois filhos, quando dois homens com um revólver invadiram o local e anunciaram o roubo. A dupla ordenou que a vítima buscasse, imediatamente, as joias de ouro.

No relato a PM, a vítima disse que os suspeitos o trancaram com seus filhos no banheiro e fugiram. Para a fuga, os suspeitos levaram a na motocicleta de propriedade da vítima. A dupla ainda levou 72 peças de ouro, como 25 pulseiras, 20 anéis, 12 pingentes, 15 brinco, e dez correntes, avaliadas em, aproximadamente, R$ 30 mil.

A Polícia Militar fez buscas pela região e encontrou a motocicleta roubada em uma estrada vicinal próximo ao Residencial Topázio. Os suspeitos não foram localizados.

A PM ainda acionou a Polícia Técnico-Científica para realizar seus trabalhos e o veículo foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil em Araguaína.

A Polícia Científica foi chamada e o veículo levado para a Delegacia da Polícia Civil em Araguaína. Os criminosos não foram localizados até a publicação desta reportagem.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) disse que o caso foi registrado pela Polícia Civil e a investigações estão sendo realizadas pela Delegacia de Repressão a Roubos de Araguaína (DRR).