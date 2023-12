Militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (PM), em Araguaína, foram acionados na sexta-feira, 1º de novembro, por volta das 15h, para atenderem uma ocorrência registrada como homicídio, dentro de uma residência, onde funciona uma fábrica de gesso, no Setor Maracanã.

A equipe chegou ao local e se deparou com a vítima, um homem não identificado, de 20 anos de idade, caído no chão dentro de um banheiro do local onde trabalhava.

De acordo com relatório da Polícia Militar, o homem tinha uma perfuração na cabeça, semelhante a ferimento causado por tiro. De acordo com a PM, testemunhas contaram que dois suspeitos chegaram a pé e mandaram todos saírem. Do lado de fora, testemunhas ouviram tiros dentro do imóvel.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local da ocorrência, mas apenas constatou o óbito da vítima.

A Polícia Militar informou ainda que o homem morto possui passagem pela polícia por suspeita de envolvimento com drogas.

Agentes do Instituto Médico Legal e da Polícia Técnico Científica estiveram no local, recolheram o corpo da vítima e colheram elementos para a apuração do caso.