A Polícia Civil prendeu dois homens, de 23 e 35 anos, suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas durante a Operação Protetor, no município de Formoso do Araguaia, região sudoeste do estado, na manhã desta sexta-feira, 16.

A operação tinha como objetivo dar cumprimento a três mandados de busca e apreensão em endereços de investigados por atividades criminosas, e cumprir duas ordens de prisão temporária de dois homens, apontados como traficantes no município.

Em uma das residências, os policiais localizaram com o suspeito porções de cocaína, comprimidos que podem se tratar de drogas sintéticas, além de apetrechos para embalar e comercializar drogas.

O homem de 23 anos, que já era procurado e tinha mandado de prisão em aberto, também acabou preso e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Os dois suspeitos foram conduzidos até a sede da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Gurupi e encaminhados para a Unidade Penal Regional daquela cidade.

Operação Protetor

A operação Protetor é de iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e está no Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas, sob a coordenação da Secretaria Nacional da Segurança Pública (SENASP).

O objetivo é manter o policiamento nas regiões de fronteiras com outros países e nas divisas entre estados, com ações de inteligência, investigações, repressão e prevenção a ocorrências de mortes violentas intencionais, prevenção ao tráfico de drogas e outros crimes.