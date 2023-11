Redação Jornal do Tocantins

Dois homens de 32 e 35 anos acabaram presos pela Polícia Militar (PM), suspeitos de furtar uma Honda Biz de cor vermelha em um shopping da capital, na quinta-feira, 9. Segundo a corporação, além do veículo, os policiais localizaram uma espingarda calibre .22mm com os suspeitos.

De acordo com a PM, após tomar conhecimento do furto a equipe recebeu informações de que a motoneta furtada estaria na região norte de Palmas.

Confome a equipe, os policiais foram até o local e identificaram dois suspeitos com passagens por porte ilegal de arma de fogo. As equipes também localizaram a motoneta furtada, que estava escondida no interior de um container.

Ainda segundo os militares, os suspeitos, o veículo localizado e a arma de fogo, foram encaminhados para a Central de Flagrantes e apresentados à Autoridade Policial para os procedimentos.