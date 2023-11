Redação Jornal do Tocantins

Dois homens, de 23 anos, foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas, no Distrito de Taquaruçu, em Palmas, na noite de quarta-feira, 29.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as equipes da 1ª Divisão Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc – Palmas), encontraram e apreenderam com a dupla de suspeitos, diversas porções de cocaína e maconha, embaladas para venda, e dinheiro em espécie.

A pasta informou que conforme apurado pela Polícia Civil (PC), os dois suspeitos pertencem a uma organização criminosa paulista com ramificações no Tocantins.

O delegado Alexander Costa, disse por meio da assessoria que foram recebidas denúncias sobre um ponto de venda de entorpecentes no Distrito de Taquaruçu. “Ontem após horas de monitoramento, percebemos uma movimentação intensa de traficância, que resultou na prisão em flagrante desses dois indivíduos”.

Conforme a SSP, os dois suspeitos foram conduzidos até à 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Taquaralto, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Após os procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados para a Unidade Penal de Palmas.