Redação Jornal do Tocantins

Dois suspeitos de tentarem assassinar dois homens no setor Santa Bárbara, na região sul de Palmas, por volta das 17h desta quarta-feira, 10, acabaram presos em flagrante por policiais militares enquanto tentavam fugir.

Informações preliminares da Polícia Militar são de que a dupla tentava fugir em um veículo Chevrolet Prisma de cor branca, quando foram abordados e presos pelos militares.

Durante buscas, os policiais verificaram que o veículo possui restrição de roubo em Salvador(BA).

O crime teria ocorrido por volta das 17h na rua 12 do setor Santa Bárbara. Os suspeitos teriam atirado contra dois homens que estavam em uma calçada. As vítimas foram socorridas com vida para a Unidade de Pronto Atendimento Sul.