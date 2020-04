Vida Urbana Dupla é presa com sacos de maconha in natura próximo a aldeia indígena de Itacajá Indígenas que acionaram a PM quando faziam uma barreada no local devido a Covid-19

A Polícia Militar prendeu dois homens que estava dois sacos de com maconha in natura em área indígena nesta terça-feira, 21. O caso aconteceu na aldeia Macaúba em Itacajá. Conforme a PM, os dois homens, de 40 e 37 anos, detidos por tráfico de drogas, estava com 700 gramas de maconha in natura e uma balança eletrônica. Os militares informaram que se desl...